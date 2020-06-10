出道以來緋聞不斷的男星明道，回台灣要陪伴的人不只媽媽！被《CTWANT》拍到近日帶著家人出門走走，赫見緋聞女友王婷萱同行，還抱著新生兒，明道父愛噴發對孩子又抱又親，跟長輩共享三代天倫樂，直接跳級升格人夫、人父讓外界驚喜，而王婷萱身分也被起底，過去在女團時期，曾受吸毒隊友拖累，慘被海關搜查。

明道被拍到疑似當爸，同行的正是4年前就被爆秘戀的王婷萱，她無名指上被發現戴著婚戒，證實人生邁向下一階段，據《鏡週刊》報導，正宮王婷萱跟明道過去是同行，在1999年被滾石唱片安排與裴琳、張碩芬組成女子團體「KISS」，多以推出外國夯曲重填中文詞的翻唱歌居多，然成績平平，「KISS」最終於2002年解散，王婷萱不當偶像後，轉往保險業發展。

王婷萱於幕前、幕後作風都很低調，當女團偶像時期比較引人注目的事跡，是2007年她出國玩，回國時慘被海關指定搜行李，當時她的昔日隊友裴琳爆出吸毒事件，讓王婷萱無端被連累，她表示跟友人一回國就被海關攔下，先說是電腦選號抽到他們，後又改口說他們被舉發帶違禁品，「我連髒內褲都被翻出來，朋友還被要求脫鞋」，忿忿表示感覺受辱，直呼不該因為前隊友做錯事，就讓他們遭受「抄家滅族」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)