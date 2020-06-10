繼舉辦網路票選，確定了 6 月、7 月《Pokémon GO》社群日(Community Day)主角寶可夢後，官方終於公布 6 月社群日舉辦日期與獎勵活動囉。訓練家們快點將活動日期記下來，預備好所有「抓寶」配備，在活動當天出門升級吧！

根據官方部落格公布的資訊，6 月《Pokémon GO》社群日社群日，舉辦時間為台灣時間 6 月 20 日(周六)11:00～17:00，活動內容包含：(1)獨角蟲在野外出現的機率將會提高。有機會遇見異色獨角蟲。(2)在活動結束後2小時的最終期限前，讓鐵殼蛹進化，就能獲得學會「直衝鑽」的大針蜂。(3)在社群日拍幾張GO Snapshot照片，將獲得意外驚喜。(4)6月社群日禮盒：內容包含厲害特殊招式學習器x1、30顆高級球、3個星星碎片和3個薰香。一個人限購一次(價格尚未公布)。

此外，6月社群日也有不少獎勵活動，包含：(1)捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子增加為平日的3倍；(2)活動期間內，薰香的效果將延長為3小時。(3)夥伴等級達「給力好夥伴」以上的夥伴寶可夢，將在活動期間帶給你精靈球等實用的道具。訓練家們，你迫不急待的想要體驗 6 月社群日了嗎？

(科技)