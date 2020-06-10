新冠肺炎疫情趨緩，北市副市長黃珊珊10日宣布，有鑑於公共運輸工具都已有條件解封，北市府決議，公有市場的人流管制先取消，單一出口的措施也解封，民眾若能達社交距離則不強制全程戴口罩，但第一線攤商工作人員還是要戴。

黃珊珊說，應變小組決議，公有市場的防疫管制解封，但希望進入市場的市民能盡量戴口罩，若達到社交距離就不用強制全程戴，不過因公有市場有不特定的多數人，所以第一線工作人員還是要戴，市府也會提供口罩，讓攤商保持戴的衛生習慣；至於北市府市政大樓已不強制戴口罩，比照公有場館標準，若在坐電梯時，旁邊還是很多人就戴。

她也宣布，北市確定敬老卡、愛心卡加碼1000元補助，原本是中央振興券措施包含敬老、悠遊卡消費滿3000元送2000元補助，北市府加碼1000元，所以變成「花3000補3000」，但還是要讓市民及老人家知道如何將卡綁定振興券，下周會有簡單的懶人包出爐，供大家知道作業流程與細節。

她說，至於觀傳局針對旅宿業的振興加碼，11、12日會出爐；針對商圈振興計畫，商業處下周也會提出。

北市議員王鴻薇9日質詢提到，貓空纜車營運連年虧錢，累計虧損高達8億元，儼然成為北市府財務黑洞。黃珊珊說，市長柯文哲已下令各局處要盤整類似長期虧損的場地，針對周邊觀光效益不佳提出方案，而貓纜長期虧損，就是因周邊觀光效益沒擴張，必須做統整。

黃珊珊說，貓纜若單純要以營利為考量並不划算，像藝文場館就必須有政府補助，但周邊觀光效益是要支持的，需找到平衡點，柯希望將來各單位都要確實規畫可行性、財務、效益等評估，因已和10幾年前的情況不一樣，像之前有規畫「北纜」就不蓋了，而貓纜已蓋成，應思考如何提升周邊效益來解決，直接推翻變成廢物不是解決之道。

(中時 )