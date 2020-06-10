1名20歲印度籍男子邀約30歲台籍女網友在住處喝酒聊天，卻趁台女吃藥疲累睡著時，撫摸她胸部，還用手指性侵對方得逞，印度男辯稱他認為對方到他住處，即暗示對他有好感，且2人溫存時女方沒有拒絕，不是性侵，但檢察官不採信其說法，台北地檢署今依強制性交罪嫌起訴印度男。

檢方調查，被害人和印度男透過網路認識，2人相約見面喝酒、聊天，卻找不到合適地點，最後決定在印度男租屋處。2人聊天時，女子因身體不適一度服藥，因疲累躺在男方床上休息。

不料，印度男趁女子睡著時，伸手撫摸女子胸部，再將手伸進褲內，以手指性侵得逞。女方因察覺有異，印度男才罷手，女子遂離開印度男住處，並報警提告。

檢方調查時，印度男辯稱，女方說不想回家，他認為女方是在暗示對他有好感，女子睡覺時把頭靠在他的肩膀上，也有用手碰觸他下體，他感覺女子有生理反應，才有進一步舉動，況且女方也沒有拒絕。

但女子否認印度男說法，表示不想跟對方有曖昧，遭他侵犯時有說「不要」。檢方不採信印度男說法，今將印度男起訴。

(中時 )