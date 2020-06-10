訊連(5203)FaceMe AI臉部辨識引擎推出兩項全新功能，包括偵測是否配戴口罩、及於戴口罩時進行人臉辨識，此兩項技術將應用於所有智慧物聯網場域，包括醫療、零售、門禁、安控、辦公大樓的「後防疫時代」防護控管及人員控制等解決方案。除了口罩相關應用，訊連也預計於第3季陸續推出整合熱感攝影機的體溫檢測、及AI人數統計等功能，可進一步為後防疫時代的安控、零售及醫療等相關應用提供一站式的智慧解決方案。

近日新冠肺炎疫情趨緩，商業活動已逐步復甦，出入醫院、商場等公共場所時，政府仍建議配戴口罩及保持適當社交距離。FaceMeAI臉部辨識引擎全新的口罩偵測功能可透過AI技術，偵測及判別人員是否配戴口罩，或口鼻露出、使用其他物品遮住口鼻等非正確配戴狀況，並可辨別醫用口罩、N95口罩、布口罩等各式口罩，在不同臉部角度下的口罩配戴狀況。

訊連指出，人員進出必須配戴口罩場所，如醫院、廚房、公共運輸等，FaceMe也可於配戴口罩後進行臉部辨識及身分確認，準確率達95％以上，可大幅減少刷臉時須取下口罩風險及不便。

(時報資訊)