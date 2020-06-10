巴金森氏症是無法治癒的神經退化性疾病，全球都致力於尋找危險因子，盼找出預防之道。長庚醫院神經內科團隊以10年近8萬名C肝病患進行的研究發現，及早接受干擾素清除治療的C肝病患，比未治療者減少近4成巴金森氏症發病機率。該研究成果去年6月刊登於頂尖國際期刊《美國醫學期刊：神經醫學（JAMA Neurology）》。

林口長庚紀念醫院動作障礙科暨神經科學研究中心副教授級主治醫師陳柔賢表示，巴金森氏症是僅次於阿茲海默失智症的第2大神經退化疾病，除了少數的年輕型病患，大多好發於50-70歲，症狀包括顫抖、動作遲緩、僵硬等，除了困擾日常生活，也常伴隨疲倦、無力感、失智及憂鬱等問題。

陳柔賢表示，巴金森氏症的前、中期，可靠藥物及手術治療控制、改善，但隨著病情進展，晚期將出現異動症、失智症、幻覺、步態凍結等併發症，病情更難控制，只能藉由深層腦刺激等侵入性療法，改善生活品質。

林口長庚紀念醫院動作障礙科暨神經科學研究中心主任黃英儒表示，巴金森氏症僅10％的病人確定與基因遺傳有關，缺乏實質有效的預防方式。國外田野調查發現，C肝病患罹患巴金森氏症的機率比一般人高，動物實驗也證實C肝病毒會入侵腦部，特別是腦幹，而腦幹的間腦則被認為是巴金森氏症最早病變的位置，但仍需要進一步證據來證實這個假說。

長庚醫院神經內科研究團隊蒐集了2003至2013年的健保資料，找出24萬2568位曾罹C肝的患者，分成2組各3萬9936人，一組是曾經接受干擾素治療；另一組是未曾治療過的，再追蹤10年間各組的帕金森病發生率。

研究團隊發現，曾接受治療的C型肝炎病患，發生巴金森氏症的機率為千分之4.06，未曾治療的病患則是千分之5.51，2組的差異隨時間增長遞增，第5年的差距比約30％，第10年則為36％。由此可見，經過干擾素清除C肝病毒者，得到巴金森氏症的機會明顯低於未治療而體內仍有病毒的病患，該結果也進一步證實C肝與巴金森氏症的關聯。

黃英儒表示，這項研究讓預防巴金森氏症的可行性再前進了一大步，但C肝的感染也只是巴金森氏症的危險因子之一，後續還需要許多研究來了解其機轉及各項危險因子的共通點。他建議C肝帶原者及早接受治療，減少日後罹患巴金森氏症的機率。

(中時 )