台灣世界新聞傳播協會今公布全台縣市長施政滿意度調查，在6都滿意度部分，由新北市長侯友宜拿下第一，成為冠軍市長；在16縣市部分，則由屏東縣長潘孟安脫穎而出。(朱真楷攝)

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢（中）、艾普羅行銷市場研究公司協理游彩玲（左），今公布「第二屆施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查。（朱真楷攝）

台灣世界新聞傳播協會今公布全台縣市長施政滿意度調查，在6都滿意度部分，由新北市長侯友宜拿下第一，成為冠軍市長；在16縣市部分，則由屏東縣長潘孟安脫穎而出。特別的是，花蓮縣長徐榛蔚是唯一獲得10項施政指標「大滿貫」、全數均列前段班的縣市，整體施政表現最佳。

值得民眾憂心的是，掌握近1700億年度預算、財源居全國之首的台北市長柯文哲，無論是施政滿意度或市民幸福感，均跌落吊車尾，連防疫表現也在末段班。台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢說，這可能是因為「政治比政策多一點」所導致。

本屆縣市首長上任迄今已將近1年半，台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司，進行「第二屆施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查。由於該民調是以鼓勵為核心，因此，結果僅特別標註誰是第一名，第二名之後的前段班則是以「讚」來顯示，但不會標註名次順序；至於後段班則是沒有任何的標示。

首先，在6都市長部分，縣市長整體滿意度最高的是侯友宜，而台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕的表現也都在前段班，獲得高度肯定。

艾普羅行銷市場研究公司協理游彩玲表示，侯友宜的滿意度居6都市長之首，且比去年增加約2成，成長幅度最大，而鄭文燦的施政滿意度也不遑多讓，幾乎與侯友宜不分軒輊。而侯友宜在交通政策、環境保護政策所獲得的滿意度，也是6都市長之首。

除了侯友宜，台南市長黃偉哲的施政滿意度也列在前段班，他在治安、醫療衛生的成績，都拿下六都之冠，表現明顯優於台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜。且在經濟表現、交通狀況、環境保護、社會福利、教育品質都有優異表現，都名列6都前段班。

在16縣市長部分，游彩玲說，施政滿意度最高的是屏東縣長潘孟安，比去年增加近2成。特別的是，花蓮縣長徐榛蔚無論是整體的施政滿意度，還是治安、經濟、交通、環保、醫療衛生、社福、教育品質，乃至於縣民幸福感，都是列居前段班，是「唯一獲得10項指標大滿貫」的縣市，整體施政表現最佳。

針對台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜的民調表現欠佳的狀況，台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢表示，民調是根據客觀數據做出的事實，北、高兩市是明星縣市，之所以會排在後面，因素很多，他很難替百姓說是為什麼。

但劉立漢說，總感覺這2個縣市的首長，可能「政治比政策多一點」，所以讓民眾對他們的分數就給得比較低。

但劉立漢進一步說，也不能說民調落後的就是不努力，而是其他縣市更努力。就像侯友宜對防疫就做了許多超前佈署，例如率先宣布今年6月底以前高中職以下學生不能出國，中央隨後跟進；如今也有效率的宣布部分公共場合解封，自然就會讓民眾很有感。

該民調是委託艾普羅行銷市場研究公司執行，訪問期間為4月20日至5月13日，有效樣本14080份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.5至4個百分點之間。

(中時 )