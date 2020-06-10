台灣海峽1967年1月13日爆發最後一場空戰，空軍先前宣稱2：0完勝，但根據前參謀長總長賴名湯的日記記載，我方擔心士氣受打擊，曾刻意隱瞞自己損失一架飛機，戰果頂多1：1，非我方宣傳的2：0大捷；而大陸則強調，擊落我方一架飛機，無解放軍飛機被擊落，這場空戰為1∶0大陸獲勝，數十年來雙方說法始終不一。

1967年1月13日前參謀總長賴名湯的日記寫道：今天當我們的空照飛機至金門當面照相時，我掩護的F104飛機四架，和共匪MIG19遭遇，結果我可能擊落敵機一架，可惜我們也損失一架，造成一比一的戰果。然而為了民心士氣，我們不能承認自己損失一架。

為釐清1.13空戰結果，大陸《地圖的發現》作者楊浪，引用大陸空軍航空兵第24師飛行員胡壽根介紹擊落敵機經過。胡表示，在這次空戰中，從接到命令到打下敵機，又跟蹤被擊中的敵機，直到看清敵機葬身大海，整個過程僅用1分鐘時間，而用於攻擊的時間只有1.1秒，共射出48发炮彈，創造了空戰史上以「打對頭」戰法擊落敵機的光輝戰例。

戰後得知，胡壽根駕駛的是3號飛機，他擊落的正好是敵機僚機組的3號機，飛行員叫楊敬宗。

與大陸的1∶0版本比起來，台灣的版本則令人稱奇。據台軍飛行員石貝波在1994年接受台灣《聯合報》采訪時稱，解放軍被擊落兩架，國民黨空軍在空戰中全勝，只是有一架在回航時失事，失事飛行員正是楊敬宗。國民黨空軍顯然對空戰中損失掉王牌F-104十分震動，所以百般隱瞞楊敬宗的死。

雖然40多年過去了，楊浪通過搜尋資料發現當年參戰的四名大陸飛行員全體健在。一號飛行員喬田福退休在山東德州，二號飛行員葉木佑在南呂油糧公司，三號飛行員胡壽根為江西教委退休幹部，四號飛行員陳國良任唐山空6軍副參謀長。如此似乎間接證明，這場空戰中並未有共軍飛機被擊落。

1.13空戰時，國民黨空軍出動RF-104一架，飛行員為宋俊華，F-104四架，飛行員分別為蕭亞民、胡世霖、楊敬宗以及石貝波。而據2015年的資料顯示，國民黨F-104編隊的四位飛行員除石貝波外均已不在人世。其中蕭亞民1970年訓練失事，胡世霖1990年病故，楊敬宗在「1·13空戰」中死亡。

歷史的真實通常是以懸案的形式展現於後人面前，這場空戰也不例外，至於真相究竟為何，還有待雙方進一步說明。

(中時 )