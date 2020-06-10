防疫大解封，桃園鬆綁禁令，鼓勵志工和社區觀摩活動啟動防疫安心旅遊，也希望以「互惠」方式振興桃園觀光，目前已陸續和屏東、台南、基隆、花蓮、宜蘭、南投以及嘉義7縣市洽談，未來持續擴大，預估下半年將超過4、500團以上。

社會局長鄭貴華表示，社區及團體觀摩活動即日起即可開辦，提醒出遊者要配合防疫旅遊規範，經調查有意願至屏東、台南、基隆等地旅遊的關懷據點、社區發展協會及老人會等有50個團體，留在桃園觀摩的有3個團體。

「不是只有這3個縣市！」鄭文燦澄清，民政局近日發出的公告容易造成誤會，屏東、台南跟基隆是第一階段已洽談好的互惠縣市，第二階段正在洽談的是花蓮、宜蘭、南投以及嘉義，原則上這7個縣市都列為優先，陸續再洽談其他縣市。

鄭文燦解釋，互惠的意思是指桃園出了10團，對應的縣市政府也可以鼓勵出10個團到桃園，對桃園的飯店、民宿跟旅遊業者可以有幫助，市府也規畫採線行程，包括觀光工廠、休閒農場、以及桃園的許多的景點如2個漁港、石門水庫、大溪老街等，希望盡量往前推互惠旅遊，第一、二階段有7個縣市，將來還會再擴大。

鄭文燦說，初步統計團數相當多，包括像里鄰長旅遊、自強活動、環保志工、守望相助隊、義警民防、社區發展協會、老人會、以及各式各樣的民間團體，預估到下半年累積起來應該會超過4、500團以上，對國內旅遊有振興的作用，他認為桃園出去的多、進來的少，所以會盡量請觀旅局協調互惠旅遊，將來逐步擴大。

(中時 )