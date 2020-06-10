寧德時代將發布循環充電總續航（總里程）可達200萬公里、壽命達16年的電池，現在已經可以接受訂單並進行生產。受此消息激勵，寧德時代10日早盤高開，一度漲逾3％，截至發稿，股價有所回落，漲逾1％，報155.45元（人民幣，下同）。

目前，市面上大部分電動車，其官方保證的電池可使用的總里程數是25萬公里、壽命為8年。

對於寧德時代的百萬公里續航電池，有專家表示非常看好，也有專家則認為其中有一些噱頭。寧德時代董事長曾毓群透露，這種新電池可持續運行16年，並且可使電動汽車持續行駛124萬英里，約200萬公里；但與目前供應給電動汽車製造商，包括特斯拉的國產版Model 3的電池相比，這種電池的生產成本將高出10％。

在此之前，特斯拉也曾表示正在研發總續航達百萬公里的電池。有傳言稱，寧德時代目前這款百萬公里總續航電池將「獨供」特斯拉；不過，寧德時代回覆《證券時報》表示，目前是「只要下訂單，就可以生產」。

據了解，寧德時代今年2月與特斯拉簽署了為期2年的電池供應合約，對寧德時代來說是個重大利好，因為特斯拉在此之前主要與日本松下公司及韓國LG化學公司合作。分析人士認為，隨著超級電池面市，寧德時代將進一步鞏固在動力電池領域的龍頭地位，產業鏈有望受益。

天風證券汽車行業首席分析師鄧學表示，電動車是未來主流，特斯拉和寧德時代供應鏈相關上市公司會有此起彼伏的機會。

數據寶統計顯示，目前屬於寧德時代產業鏈的個股有50多支；其中，寧德時代機構關注度最高，45家機構評級，一致目標價171.58元，較現價上漲空間超11％；此外，上汽集團、中聯重科、當昇科技、先導智能、璞泰來等個股評級機構數均超過30家；長安汽車、廣汽集團、TCL科技等個股評級機構數均超過10家。

(旺報 )