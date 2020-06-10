常常腰痠背痛，又持續好幾天都無法痊癒嗎？專家表示，從早上起床到晚上洗臉、洗澡睡覺，許多民眾慣用的錯誤姿勢，恐怕都是要成腰痛的元凶，長期下來甚至會讓骨骼歪斜。

《良醫健康網》報導，醫療舞蹈專家山本江示子指出，從脊髓延伸的運動神經在睡眠時會被隔絕，因此早上醒來時不要立刻起身，應在床上先活動手腳、伸個懶腰，調整好末稍的血液循環後再起床。起床後，洗臉的時間雖然短，但若突然從彎曲的姿勢挺起上半身，腰部肌肉的收縮會對腰椎施加壓力，成為閃到腰或腰痛的原因。

此外，用餐時常常會不知不覺駝背，但以這樣的姿勢用餐，會壓迫到胃部上方，導致消化不良。建議用餐時，坐椅面一半，將腰部挺直，骨盆也會跟著筆直；洗澡時也要避免採取前傾姿勢，因為背部或腰部蜷縮，導致腹部肌肉緊繃，會阻礙血液循環。

山本江示子表示，睡覺時也會有重力壓迫，很多人為了避免腰痛採取側睡，反而加重了同一方向的重力，導致骨骼和肌肉扭曲歪斜，越睡腰越痠。他建議仰臥最佳，同時將浴巾捲成圓筒狀、墊在膝下，也可以減少骨盆前傾、加重疼痛。

(中時電子報)