瑞基（4171）挾著防疫題材，檢測需求強勁，帶動5月合併營收以1.05億，交出年增4.2倍佳績；早盤吸引買盤湧入，盤中股價飆破400元大關，打敗精華（1565)，成為生技新股王。

不過，以過去曾和精華掀起股王大戰的金可、大江，幾乎很快即敗陣的歷史經驗來看，瑞基在獲利能力與精華相差懸殊中，能否僅以新冠肺疫情題材加持，持續坐穩股王寶座，備受關注。

營收連增3月的瑞基，受惠新冠肺炎疫情持續延燒，檢測需求強；各國急欲恢復經濟活動，促進水、畜產等經濟動物市場檢測需求，帶動5月營收一舉突破億元大關，而累積前5月營收3.15億，年增135.18%，已逼近去年全年3.66億元。

瑞基指出，新冠肺炎試劑在台灣完成臨床評估驗證後，五月積極加入國家檢驗隊，除捐贈五套POCKIT Central設備與試劑予中央流行疫情指揮中心，佈建於離島包含澎湖、金門部立醫院、連江縣立醫院與蘭嶼衛生所和綠島衛生所5單位之外，亦獲國防部採購17套POCKIT Central設備與試劑，部署於軍艦與外島使用，同時外交部亦採購34套POCKIT Central設備與試劑於援外計畫使用。

外國市場方面，除原有阿拉伯，巴基斯坦與印尼市場，五月新增泰國，英國及墨西哥市場；4月取得CE-IVD認證，待衛福部進行查廠等相關程序後，便可以CE-IVD標章正式外銷，目前已安排6月到廠初訪。英國與中南美洲代理商也積極進行當地的新冠肺炎相關儀器與試劑測試與產品註冊。子公司金瑞鴻捷在人病醫療市場亦有新的進展，tacomini核酸自動萃取儀取得中國醫療器械備案憑證，對中國醫療市場開發將帶來正面效益。

瑞基表示，5月起，各國急欲解封與復工以恢復經濟活動，非新冠檢測市場亦有大幅成長。水產，畜產與伴侶動物市場分別較去年同期分別成長約1.4倍，4.6倍與4.7倍。因應各市場龐大檢測需求，目前已依照市場現況進行產能擴充；第一套試劑自動化產線已於5月進場投產；三廠設備組裝廠預計8月建置完成；同時5月已規劃新增另ㄧ套試劑自動化產線，預計第四季可進場投產。

(工商 )