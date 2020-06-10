POS品牌大廠振樺電（8114）10日召開股東會，通過去年財報及股利分派案，決議每股配發4.5元現金股利。振樺電董事長暨總經理陳茂強指出，與聯想合資公司5月成立，目前已帶入兩個大型專案，產品測試完成，雙方合作效益第3季就能看到成績。

振樺電今年3月底宣布與聯想共同成立合資公司，聯想持股65％、振樺電持股35％，搶攻全球500大零售及服務商機。陳茂強指出，與聯想合作對雙方都有加分效果，聯想在PC已占有相當大份額，未來希望擴大新事業版圖，而振樺電在通路跟終端客戶接觸較少，聯想振樺合資公司將扮演整合商角色，協助打入全球大型企業。

據了解，聯想振樺合資公司5月底成立，聯想已陸續帶入零售、自助結帳兩、三個大型專案，數量突破萬台，產品目前已完成測試，只剩最後一哩路，合作效益第3季顯現。

針對疫情干擾，陳茂強說，品牌廠與EMS廠不同，受立即性的衝擊較大，從2月斷鏈、3、4月客戶訂單往後遞延，以及歐美封城，導致零售通路暫時陷入停滯，第3季仍有影響，子公司KIOSK因封城因素，影響當地經銷商直接銷售，後續要看解封後疫情狀況而定。

不過，從歐洲市場來看，德國率先解封，6月以來已經感覺到中小企業「動得很厲害」，大型企業較為觀望，先前訂單出貨往後遞延一個月，6、7月將如期交貨。

展望後市，陳茂強指出，自助結帳服務快速成長，加上疫情催化自助下單、自助結帳成為顯學，振樺電具有多年周邊設備生產優勢，近期已有國內新客戶急單要求出貨，並看好服務業物聯網（SIOT）發展，將透過硬體加軟體及終端服務一條鞭，擴大銷售市場。

(工商 )