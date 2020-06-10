台大學生會即將於本周六的校務會議提案，成立校園轉型正義小組。一名校務會議代表教師沉痛表示，這起案子很明顯就是要鬥爭前校長傅斯年，而在這10年來，校園變成學生晉升仕途的練習場，台大自由學風與高教精神都被嚴重傷害，「這些學生代表跟紅衛兵一樣，靠批鬥、羞辱你的師長，本質跟文化大革命一樣，讓人覺得可惡，更感到不恥」。

該名教師認為，這起提案的過關機率不大；但仔細看過提案內容，學生代表的說法曖昧不清，並沒有清楚說明要針對哪一起事件作調查，像是過去校方盤查四六事件、陳文誠案等過程，都是有很清楚的目的性而成立專案小組，但這項案由不清不楚，卻將轉型正義的大帽子扣下來，校內教師都很清楚，很明顯學生代表要鬥爭的是前校長傅斯年。

該名教師也說，現在政府推動轉型正義，社會教導我們的孩子擁抱仇恨，甚至將這個情緒當作政治工具，也被帶進校園，「變成想要修理誰，就可以無限上綱，想要參與鬥爭的師生，最後都化身為東廠錦衣衛」；而過去更有不少學生會長現在都成為政治人物，都是把台大校園當作練習場，汙衊台大的自由學風。

該名教師還說，蔡政府執政以來，口口聲聲說要寬容，但目前所做一切，就是以國家機器在撕裂社會、撕裂族群，甚至不喜歡的對手，也可以秋後算帳，青年學子便有樣學樣，甚至認識歷史的時候，更以仇恨當作切入點，身為教師，對未來整體教育還有社會感到十分憂心。

(旺報 )