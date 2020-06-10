大甲媽預定11日晚間起駕，台中市副市長陳子敬率相關局處參拜，並視察防疫措施

台中市副市長陳子敬（右二）視察鎮瀾宮的防疫措施及參拜動線。（王文吉攝）

台中市副市長陳子敬（中）說明市府各局處總動員，協助大甲媽遶進香活動的防疫措施。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（中）說明大甲媽遶進香活動的防疫措施。（王文吉攝）

鎮瀾宮每日將贈送800頂帽子給實名登記信眾，以控制參與繞境進香的人數。（王文吉攝）

大甲媽祖繞境進香將於11日晚間起駕，鎮瀾宮已湧入參拜人潮。（王文吉攝）

大甲媽祖即將起駕，鎮瀾宮透過實名制限制參與人數，並控制神轎周圍不超過800人。台中副市長陳子敬10日上午視察鎮瀾宮防疫措施，他表示，市府各局處總動員，將出動警力1800人次、清潔隊3000人次協助，衛生局除設檢疫站，並協調3家醫院提供醫護、救護車服務。今下午2點內政部長徐國勇也將前往鎮瀾宮視察。

台灣新冠肺炎疫情穩定，中央已宣布6月7日起各項防疫措施解禁，行政院內政部也在6月8日宣布宗教集會活動即日起解禁。眾所矚目的大甲媽祖遶境活動將於6月11日晚間起駕，台中市政府跨局處防疫總動員，副市長陳子敬帶隊視察大甲媽祖遶境活動防疫措施。

陳子敬表示，現在仍是防疫期間，目前規劃出動1800人次警力，協助治安維護、交通疏導及人流管制路線；衛生局設置檢疫站，進行量測體溫及防疫宣導，並協調童綜合、光田醫院、大甲李綜合醫院，每日出動3輛救護車及6名醫護服務信眾；環保局也動員3000人次協助環境清潔及清運垃圾等。

陳子敬呼籲信眾配合廟方規劃，盡量利用網路線上參與，不一定要實際到場。大甲媽祖繞境每年都有，若非來不可，務必做好量測體溫、配戴口罩、實名登記等防疫措施，希望大家共同配合，讓宗教盛事圓滿順利。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，中央流行疫情指揮中心防疫有成，在媽祖庇祐下，大甲媽百年進香今年在閏四月11日晚間11點起駕，籲信眾透過網路直播參與。所有隨行團隊及神轎班等全部造冊實名制，每天配戴口罩、量測體溫，途經宮廟全面消毒，並使用餐盒提供點心。

鄭銘坤強調，起駕當天鎮瀾宮廣場將實施人員管制，每個陣頭團隊實名制並限制10人進廟，維持神轎周圍不會超過800人，另每日贈送800頂帽子給實名登記信眾，籲信眾盡量不要稜轎腳，以維護彼此安全。

至於起駕當天來賓，鄭銘坤表示，我們都會邀請，歡迎大家都來。據了解，總統府祕書長蘇嘉全、台中市副市長陳子敬將出席上轎典禮，台中市長盧秀燕參加晚間子時的起駕典禮。

立法院副院長蔡其昌表示，為維持中央防疫指揮中心安全社交人數的規範，今年起駕日不會出席，但會另行前往參拜，而遶境部分，會按照往年一樣走在前，不會跟神轎擠在一起，和同仁走個一小段，誠心誠意也有運動到。而往年都有的點心攤，也從過去現場碗裝的仙草冰改為礦泉水，以符合防疫規範。

(中時 )