屏安醫院副院長登山失聯5天，搜救人員持續搜索中。（照片來源：臉書專頁《阿緱視界 AGou View》）

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正，上週六（6日）與醫院同事爬來義棚集山失蹤，搜尋5日仍無消息。屏東縣議員鄭清原發出200萬元懸賞令，無論死生，只要找到楊副院長，都可拿到這筆懸賞金！

據臉書專頁《阿緱視界 AGou View》報導，楊欣正一行人6日前往來義棚集山登山，一行人在三角點休息時，楊副院長表示先往上走探路；但其餘伙伴休息過後從後面卻未追上，不久後接到楊欣正電話，表示有一點迷路後再就無音訊。

屏東消防局於6日下午2點21分接獲報案後，立即展開搜救行動，登山專家、也是縣議員鄭清原也自備裝備，帶領一些好友上山支援。

鄭清原依據楊副院長手機發出的訊息：「有些迷路，先往回走，不攻頂了。」、「我有些迷路，不用等我，我直接往回走。」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」、「我請同事們先回家，我決定走回溪邊。」等等，再從楊副院長與大夥分手的三角點，研判楊副院長可能遇到的事情與行經的路線，再進行搜索，但仍沒有下落。

鄭清原與搜救人員10日清早5點多再達現場、鄭清原表示，他懸賞新台幣200萬元給找到楊副院長的人，只要找到人，無論生或死，都可以拿到這筆懸賞金，祈願楊副院長能平安歸來。

(中時電子報)