大陸國家統計局10日公布，5月大陸消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.4％，漲幅較上月的3.3％進一步縮小，為連續第四個月放緩，並低於路透調查預估中值2.7％，創去年3月以來最低，當時為2.3％。

據路透報導，其中，食品價格是帶動CPI下降的主要因素。5月食品價格較去年同期上漲10.6％，漲幅較上月回落4.2個百分點，影響CPI上漲約2.15個百分點；非食品價格上漲0.4％，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.29個百分點。

5月大陸CPI較上月下降0.8％，路透調查預估中值為下降0.5％；扣除食品和能源價格的核心CPI較去年同期上漲1.1％，漲幅與上月相同。

而1到5月平均，大陸CPI比去年同期上漲4.1％。

數據也顯示，5月工業生產者出廠價格指數（PPI）較去年同期下降3.7％，降幅大於上月的-3.1％以及路透調查預估中值-3.3％，且為連續第4個月負增長，並創下2016年3月以來最大降幅，當時為-4.3％。

(旺報 )