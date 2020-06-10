高雄市長韓國瑜6日遭罷免，台北市長柯文哲痛批民進黨已非一黨獨大，而是一黨專政，前柯市府發言人、民進黨副祕書長林鶴明在臉書PO文酸，自比雍正的柯才是比一黨專政更可怕的一人專政。柯10日被媒體堵訪時僅回嗆「一人專政有一黨專政可怕嗎？」

林鶴明指出，台灣沒一黨專政，但雍正倒是一人專政，柯這樣的發言，等於否定許多台北的年輕朋友搭車回家鄉投票的民主行為，甚至等於把這些年輕朋友自主回鄉投票當做是被政黨操縱的行為，他認為柯的發言對這些高雄的年輕選民是非常不公平的。

林鶴明說，不是柯嘴巴說出來的就是真理，至少他確定的是，柯可自由說想講的話，且可自由的組黨，更可自由提名不分區立委候選人，最後政府還會撥款選舉補助款給各個政黨，在北市議會、立院，所有執政的人都必須面對在野黨的監督和質詢，這樣的民主制度叫做一黨專政？

他強調，柯是很多人喜歡收看的政治人物，因講話直白又有許多哏，但每每這種隨便指控人家的說法，除滿足情緒以外，難道就合理？柯可說民進黨哪做不好，但隨便扣人家帽子，這不是柯最討厭的行為？

對於罷免案，林鶴明表示，當年柯如此「堅定支持」罷免前立委蔡正元，現在卻說先進國家很少用罷免，難道蔡正元不如韓國瑜？不知柯心中的先進國家是哪個國家？美國加州也有罷免州長的前例，還是美國不夠先進呢？

「雍正才是比一黨專政更可怕的一人專政，好嗎？」林說，台灣不是一黨專政的國家，台灣任何一個執政黨都會被監督，包含執政的柯也一樣要接受市議員的監督。

(中時 )