前立法院長王金平日前透露獨派大老辜寬敏勸他組黨，辜寬敏今天表示，他跟王金平說，照現在這樣，國民黨會消失掉，他希望台灣有兩黨相互制衡，因此要王金平出面號召「台灣國民黨」，王金平沒有反對，但不敢積極回應。至於韓國瑜，他則批評沒有領導政黨或國家的「格」。

台灣制憲基金會今天召開記者會，媒體詢問辜寬敏日前勸王金平組黨一事，辜寬敏表示，他是看到國民黨現在越來越敗，覺得應該要有人出來領導，中國國民黨是蔣家帶來的，台灣已經是台灣，國民黨要變成台灣國民黨，否則接下來要想執政是不可能的，台灣就會變成民進黨一黨。

他說，他自己是不歡迎台灣只有一黨，國民黨和民進黨兩大黨應該要承擔起台灣民主政治的發展。所以他才會再三勸王金平，照這樣下去，國民黨一定會消失掉，但是國民黨裡面還是有一些人才和經驗，所以要王金平出來號召台灣國民黨，「台灣人會支持」。

不過辜寬敏說，是否願意出來，王金平不敢講。他沒有反對，但也不敢積極回應。不只是王金平，國民黨裡面大部分的人是這麼想，但都是一樣，都不敢講。

雖然台北市長柯文哲已成立民眾黨，媒體詢問這是否有可能成為未來足以制衡民進黨的政黨？他說，其他小黨沒有將來，因為只有幾個比較有名的人在受歡迎，「組黨的目的在哪裡呢？」，因此他認為，未來還是只有靠民進黨和國民黨。

既然如此，是否可以由被罷免的韓國瑜出面領導國民黨，作為制衡民進黨的力量，辜寬敏則是批評韓國瑜「這個人不行」，他也許聰明，但沒有那個「格」，無論是政黨還是國家，要做領導人一定要有「格」，但韓國瑜沒有。

(中時 )