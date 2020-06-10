微星（2377）持續受惠居家上班／遠距教學等宅經濟、宅娛樂需求帶動，自4月起營收、出貨動能大幅彈升，連兩個月營收皆有逾2成的年增幅。董事長徐祥10日於股東會後受訪表示，對6月營運展望樂觀，並預期第三季仍有遞延出貨效益加持，加上看好第三季消費性PC市場可望逐步回歸正常旺季需求，樂估第二季營運可望創歷年同期新高，第三季續增溫。

隨產能稼動率自3月逐步拉升，微星單月營收亦同步自3月展現彈升動能，4、5月並皆穩站百億元大關、分別達106.1億及109.5億元，同時以逾2成的年增率續創歷年來同期新高，拉抬其今年前五個月累計合併營收來到500.62億元，以6.37％年增率刷新歷年同期高點。

徐祥指出，第二季因新冠肺炎疫情帶動的宅經濟與宅娛樂需求，為其挹注不少急單效益，包括電競和創作者系列筆電機款銷售大幅揚升，加上電競螢幕產品也有不錯銷量，拉抬其營收有強勁彈升。另一方面，AMD平台系列的主板產品銷售成績亮眼，主力產品如B450、X570系列甚至賣到缺貨，都有助推升第二季營運業績。

先前法人推估，微星第二季營運將有強勁彈升，除季營收可望有2～3成年增幅，毛利率也會較第一季再增長。

(工商 )