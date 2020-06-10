新冠肺炎疫情及美國新禁令衝擊持續顯現，大立光(3008)第3季旺季仍不明朗，大立光執行長林恩平表示，第3季為傳統旺季，但受到疫情及美國新禁令影響，第3季還看不清楚，希望今年還是有旺季，9P今年會有客戶導入設計，自由曲面技術鏡片亦可望有產品出貨。

大立光今天舉行股東會，受到新冠肺炎疫情影響，大立光首度採用線上視訊方式舉行會後記者會，新冠肺炎疫情及美國新禁令衝擊全球智慧型手機市場需求，林恩平也坦承，疫情及美國新禁令對手機客戶造成影響，尤其是疫情影響嚴重，致使第3季傳統旺季不明朗。

林恩平表示，第3季是傳統旺季，有些客戶因新機即將上市如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害，明年及後年新產品開發也有遞延現象，目前7月仍在接單中，第3季還看不清楚，希望今年還是有旺季，不過，儘管智慧型手機終端需求不明朗，但自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品今年可望出貨，9P今年亦有客戶導入設計。

就產品拉貨狀況來看，林恩平表示，中低階產品目前拉貨比較積極，高階產品則弱一點，不過中低階產品公司接得比較少，如果高階賣得不好，對公司較有影響。

當記者詢問大立光今年最壞狀況過去了嗎？林恩平說：不知道。

儘管智慧型手機需求疲弱，大立光擴產腳步未變，除已動工的新廠，另一座台中新廠也將於今年第4季動工，大立光今年資本支出目標不變。

(時報資訊)