針對新黨今天宣布要罷免基進黨立委陳柏惟一事。陳柏惟在台中市回應表示，發起罷免要有領銜人，不然不需要花時間討論。他並火力還擊說：「被共產黨養的、自認以中國人為榮的人，說要罷免我，其實是我的勳章！」，他會繼續站在台灣人與立委的立場，地扮演自己的角色。

陳柏惟10日到台中火車站參加交通部視察「台中火車站周邊土地整體發展計畫、鐵路高架化工程進度及機關庫遺構保存狀況」行程，針對外傳他是繼罷韓後，第1個可能被罷免對象及新黨公開宣布罷免等議題做上述回應。

「風聲是沒有辦法捲起龍捲風！」陳柏惟回應表示，他昨天晚上看了5個政論性節目，所提出罷免排行第一名，都不一樣，他也不知要信哪一個？陳柏惟強調指出，發起罷免要有領銜人，而且要出人、出錢、要花時間、要曬太陽，沒有領銜人，大家不需要花太多時間討論這個議題。

至於新黨今天宣布罷免行動。陳柏惟意有所指地批評指出，「有些小黨過去自稱是中共同路人」來做發起罷免他的領銜人，國民黨應該不樂見。陳柏惟並火力還擊說：「某種程度，被共產黨養的、自認以中國人為榮的人，說要罷免我，其實是我的勳章」，他會繼站在台灣人與立委的立場，好好地扮演自己的角色。

(中時 )