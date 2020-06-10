◎準鸚鵡颱風 最接近台灣時間點曝光

天各地天氣炎熱，午後留意局部雷陣雨。氣象主播賴忠瑋指出，菲律賓東方海面的低壓擾動，正往西北方向移動，周六(6/13)上半天將脫離呂宋島進入南海北部，周六到周日(6/13、14)最接近台灣，同時也是它增強成熱帶性低氣壓或輕度颱風「鸚鵡」的關鍵。導致周末台灣悶熱又容易有午後雷陣雨。

◎連任幫小英家族變更海霸王地目？ 徐國勇：外界不了解

內政部長徐國勇上午接受《周玉蔻嗆新聞》訪問，主持人詢問，外傳徐國勇連任，就是要幫蔡英文總統家族所屬海霸王土地變更地目，徐國勇表示，這是外界不了解，都市計畫的權責機關是在地方政府，並非內政部。

◎韓國瑜不提訴訟「卡朱立倫」？ 侯友宜說話了

高雄市長韓國瑜確定不提訴訟，由於前新北市長朱立倫來不及遷戶籍高雄參與市長補選，只能從高雄在地尋覓選將，韓此舉被外界解讀為「卡朱」；對此昔日副手、現任新北市長侯友宜今受訪時表示，國民黨裡面還有很多的好人才，相信可以從裡面找到，大家全力以赴，「誰來選我們都全力支持，全力迎戰就有機會為高雄來服務。」

◎空污法裁罰提高20倍 竄改監測資料最高罰2000萬

環保署今(10)日修正發布「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，未來違反空氣污染防制法規定者，尤其涉及刻意竄改固定污染源監測資料及排放有害空污物等，將依影響程度加重計算以加重處分，罰鍰從原本最高100萬上修為2000萬，本修正自發布後上路施行。

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(中時電子報)