遠傳電信在2018年底即以「車聯網」為主軸，展示5G低時延、高速運算與海量連結的運作模式，搭配一系列自駕車、智慧停車系統及智慧站牌等應用，勾勒出在5G時代的智慧交通新願景。今年5G即將商轉，相關應用發展也愈趨成熟，遠傳全力加速相關技術研發及商業模式發展，將5G應用於智慧公車。與台灣智慧駕駛(Turing Drive)等合作夥伴共同研發測試的5G自駕巴士已於5月底起在臺北市信義路深夜時段運行， 5G自駕巴士正式上路指日可待。

遠傳早在2018年10月就加入5G汽車通訊技術聯盟(5GAA)，成為全台首家進入的電信業者，同時積極配合政府政策，爭取5G車聯網實驗場域，與國際接軌，透過遠傳5G與工研院的「行動邊緣運算」技術，能將5G低時延、高速運算與海量連結的高科技，流暢運作在車聯網中，像是智慧公車系統、智慧停車系統、智慧城市管理系統等都適用，期望引領台灣車聯網產業起飛。

圖二：5G 智慧公車於臺北市信義路公車專用道夜間測試。(台灣智慧駕駛提供／黃慧雯台北傳真)

現於信義路上試驗運行的5G智慧公車，為台灣智慧駕駛主導研發，與臺北市政府合作，獲經濟部無人載具核發試車牌照，預計利用遠傳5G網路、網路切片與企業專網規劃、5G CPE(終端設備)、C-V2X (cellular vehicle to everything車聯網無線通信技術) 功能。其中，自動駕駛系統及智慧路口由台灣智慧駕駛研發建置，國產電動巴士由創奕能源製造，車隊管理系統及號誌資訊介接由資拓宏宇建置，高精度地圖由興創知能建立與維護，這支名符其實的「國家隊」讓5G智慧公車順利於臺北市信義路上行駛。

自駕巴士系統目前已在臺北市信義路一段到五段公車專用道、凌晨12:30至02:30運行測試，自景福門圓環起，途經中正紀念堂、大安森林公園、至台北國際會議中心，來回雙向約12.3公里，預計搭載遠傳5G服務。根據測試結果，最快9月可讓民眾試乘體驗。

(科技)