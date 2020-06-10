多年來癌症在國人十大死因中佔了許多名次，而橄欖油中的辛辣味「刺激醛（oleocanthal）」，據美國研究顯示，能在一小時內使癌細胞凋亡，且不會傷害健康細胞。這種刺激醛（oleocanthal）在頂級冷壓初榨橄欖油中含量最多。

《早安健康》報導，一般細胞凋亡需要16~24小時，但美國羅格斯大學環境與生物科學院和紐約市立大學亨特學院刊登《分子與細胞腫瘤學》期刊的研究指出，當暴露於橄欖油中的多酚物質「刺激醛」時，癌細胞會在30至60分鐘內凋亡。

研究進一步發現，癌細胞被自己的酵素殺死，並不限於單一種類的癌細胞，而是所有觀察種類的癌細胞都會被殺死。研究團隊成員奧尼卡解釋，因為「刺激醛」會刺破癌細胞中儲存細胞廢物的胞器「溶酶體」，當溶酶體中的酵素釋放到細胞裡，就會分解生命所需的有機物質，導致細胞自殺。神奇的是「刺激醛」並不會傷害健康細胞。

「刺激醛」在頂級冷壓初榨橄欖油中含量較高，會因為加熱而稍微減少，適合簡單拌炒、淋在沙拉或直接飲用。

(中時電子報)