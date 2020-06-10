保健署日前公告核定自付差額八類特材費用，將自今年8月1日開始上路。此舉將解決長久以來醫材收費不一的問題。在此新收費標準下，將有高達八成九的健保部分給付醫材，醫療院所收取的差額上限都要調降。

保健署表示，依醫療法第21條規定，符合各縣市核定的醫療機構收費標準，自今年8月1日起，健保特約院所收取公告之八大類特材費用，應依保健署核定的收取差額上限辦理。

保健署副署長蔡淑鈴表示，只要是同一功能的醫材，不同任何廠牌，收取差額的上限都將一致，一舉解決過去收費價格不同、自付差額不同的問題。

這次保健署公告，將八大類醫材納入自付差額核定費用，包括有人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、冠狀動脈塗藥支架、特殊功能人工心律調節器、複雜性心臟部整脈消融導管、特殊材質人工髖關節、調控式腦室腹腔引流系統等。民眾若想跨院比價，可至保健署建置的「自費醫材比價網」查詢，獲取正確的收費資訊。

聯合報報導，在「自費醫材比價網」有登錄261個健保部分給付醫材，以人工水晶體為例，扣除健保給付後，醫療院所向民眾收費九萬二千元，未來依新制規定，只能向民眾收取七萬八千元以下費用，其中價差達1萬4千元。保健署粗估，將有八成九健保部分給付醫材將調降。

對於保健署這項新制，醫勞盟表示，如果健保署這種做法是對的，那麼要不要比照辦理，政府可以規定台灣所有的房子功能都是一樣拿來居住，應該統一規定房價上限呢？有人也認為，醫材訂上限，許多好醫材就從台灣消失了。

(中時電子報)