7月1日起，不動產申報登錄責任將回歸買賣雙方，並改為買賣移轉登記時一併申報。內政部特別提醒，將來建商賣屋也負有登錄之責，需與購屋者共同在申請買賣移轉登記時申報登錄；透過買賣雙方相互勾稽確認成交資訊，可提升資訊的正確性。

內政部表示，現行不動產買賣成交案件資訊，主要由受託辦理產權移轉登記的地政士申報登錄，售屋的建商並非申報義務人。新制將申報登錄責任回歸買賣雙方後，即建商需與購屋者共同申報登錄，如果申報書「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰。

另外，內政部也提醒，申報不實將涉及刑法第214條使公務員登載不實文書罪，各地方政府將衡酌個案違法情節，主動移送檢調偵辦，買賣雙方申報時務必詳加確認，以避免受罰。

內政部強調，申報登錄新制透過買賣雙方相互勾稽確認成交資訊，可提升資訊的正確性；另將申報登錄時間提前至申請登記時一併辦理，可簡化行政流程，提高資訊揭露的時效。

(中時 )