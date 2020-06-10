誠正中學彰化分校年初發生連續3天的搖房暴動事件，監委王美玉、林雅鋒調查發現，法務部為平息事件，將2名參與學生轉至誠正中學及其桃園分校，楊生在桃園分校被隔離3個月，三度被處罰「獨居」共22天，最長連續15天，明顯違反國際人權公約規範，又漠視楊生「不要獨居」訴求及激烈自殘行為，今天提案糾正法務部並已通過。

監委表示，誠正中學彰化分校今年1月7日起，發生連續3天搖房暴動事件，學生以叫囂、怒罵、擊破房門瞻視孔壓克力板、砸毀電視機、拆除舍房內設施作為攻擊武器、並使用電池及桌燈電源點燃紙張將火苗丟出舍房、擊毀監視器等方式搖房、鬥毆，形同暴動。

監委說，彰化分校立即在1月9日，以「轉換學習環境俾利感化教育實施」為由，將參與事件的曾生與楊生，分別轉學至誠正中學及桃園分校。楊生為中度智能障礙且經精神科醫師診斷為行為規範障礙，轉入桃園分校，因疥瘡及情緒行為被隔離3個月，期間三度被處罰「獨居」共22天，違反國際人權公約規定。

監委指出，桃園分校以隔離生病或違規學生的「靜心園」，長期以來竟未訂有管理規範，法務部顯有怠失，應負監督不周之責。

監委認為，楊生在1月15日首次違規，向師長透露自身憂鬱情況，但桃園分校卻處罰連續15天獨居，遲至2月6日才安排楊生到校內的身心科門診就醫，2天候，楊生連續數日以服用消毒酒精、鬧房、使用筆插自己的頭部、用斷筷插自己的頭部等方式，不斷反映「不想獨居」，但反而又被處罰獨居。

面對楊生因為長期隔離及獨居而出現的嚴重情緒行為，桃園分校不僅未積極轉介專業資源處理，反而由訓導員對楊生實施「輔導」，向楊生表示「知道1月15日行為違反院內規定嗎？以上談話是否在你意識清楚、無外力脅迫下所作？」、「若再一味擾序、不遵規定，除辦理違規外，不排除觸法部分予以函送」等，桃園分校認為已盡個別輔導之責，實際上僅是在「訓誡」楊生。

監委提到，矯正學校中的特教學生有特殊教育法的適用，因此轉學時，對於學生應提供的特殊教育服務不應中斷，並應該依法於1個月內完成轉銜會議與個別化教育計畫，但桃園分校以楊生違規不斷為由，遲至楊生入校1個月後即2月14日才啟動特教及輔導介入服務、3月12日召開楊生個案轉銜會議，已屬違法。

調查報告指出，此樁學生搖房暴動事件，法務部認定是學生臨時起意、主事學生情緒浮躁、少輔院改制學校後課業壓力增加等原因導致，實際上，在1月7日下午該校就有女生班級發生群毆事件，顯示彰化分校學生習以暴力表達情緒及處理問題，當天晚上的搖房，並非偶發單一暴動事件，但法務部均未揭露，實在過於簡化事件成因，難稱妥適。

另外，監委詳閱學生筆錄後，發現彰化分校於維安鎮暴的過程中，有使用鎮暴武器手銬、辣椒水，而矯正署核定的事後專案檢討報告卻未提及，校內也未登錄管理鎮暴武器的使用情形。進一步瞭解後發現，矯正署在矯正學校使用鎮暴武器竟未訂定相關規範，而由值勤人員自行裁量使用時機與必要性，要求法務部應該儘速檢討改進。

最後，監察院呼籲，矯正學校並非一般矯正機關，也非一般學校，其執行的感化教育，自有其主體性及特殊性，應由法務部與教育部充分合作創設；為回應各界對於矯正學校的期待，應由行政院會同司法院督促法務部、教育部與有關部會切實研議精進。

(中時 )