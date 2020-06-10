子淇常大方展露性感身材。（圖／翻攝自viviana_weiwei IG）

子淇秀出渾圓屁股蛋。（圖／翻攝自viviana_weiwei IG）

近年來不少網紅都脫開過去給人「白富美」才會紅的形象，改走野性運動風，一名叫做「子淇」的網紅最近受邀上《國光幫幫忙之大哥是對的》之「野系正妹」單元，分享自己親近大自然的火辣照片，其中她曾穿丁字褲攻頂雪山，還露出渾圓屁股蛋拍認證照，讓庹宗康虧：「穿成這樣以後我們去雪山看不到妳，我們會難過」。

子淇最近上節目分享自己特別喜歡極限運動，除了室內挑戰項目外，她也參加過兩棲越野挑戰賽，並登上百岳奇萊南華，雪山主峰則是她收集到的第一座百岳，秀出性感認證照後她被主持人虧為何要穿成這樣登山？子淇則說：「說不定我穿了以後，越來越多妹妹也會這樣穿」。

登山經驗多，子淇也坦言曾遇到靈異事件，她說自己那年登雪山時忘了吃預防高山症的藥，結果身體很不舒服，頭痛欲裂，同行的朋友知道她不舒服就先到山屋卸裝備，想要提早回頭幫她一把，導致子淇有一段時間落單，此時她忽然聽見後面有腳步聲和登山杖的聲音，那個聲音還不斷跟子淇說：「妳看起來好累」、「要不要休息一下」，但其實根本沒人，後來她推測應該是自己狀態不好又一個人，才會被鬼魅纏上，如今想起還是十分可怕。

(中時電子報)