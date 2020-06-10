沈富雄臉書。

高雄市長韓國瑜遭到高雄市民以近94萬高票罷免，成為台灣史上第一位被罷免的直轄縣市首長，對此，前民進黨立委沈富雄在臉書上指出，勸告韓國瑜做到兩件事，相信韓的智慧，可以做到「完美轉身」。

沈富雄表示，韓市長畢竟不笨，而且調適得很快，被罷免後48小時內的表現可圈可點，如再做到下列兩點，則下台身影美滿，令人懷念；分別是勸退「罷捷」以及勸止凱道集會。

沈富雄指出，黃捷在市議會諸多反韓的議員中，其言行在韓粉的眼中不算最可惡，只是她的「兩眼翻白」的神來一舉令人印象深刻，以此罷她，恐不成比例原則，如果請孫大千細數韓市長的仇家，她恐怕也不在前十名，現在罷她，出氣而已，韓國瑜如果出面勸止「罷捷」，應是美事一樁。

而由韓粉及藍營的一些周邊團體所發起的凱道示烕及追悼議長集會更會是一場有欠思慮的暴氣示弱之舉，沈富雄認為，韓市長應加以勸止，先前韓國瑜呼籲「民調不回答」、「罷免不投票」，都發揮了有效的「蓋牌」效應，化解了結果懸殊的尷尬場面，計劃中的凱道群眾集會一定會讓人想起當年韓粉環島呼群保義的盛況，「如此的撫今追昔又何苦來哉？」

(中時電子報)