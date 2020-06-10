中碳（1723）歷經美中貿易戰、新冠肺炎（COVID-19）疫情、以及油價閃崩的多重衝擊之後，5月產銷開始回升，加上碳材市場需求看好，今年全年營收朝樂觀方向前進，不過，因外在環境變數尚未完全消除，恐怕難以超越去年。

去年每股盈餘約5.57元的中碳，10日召開股東常會，通過配發現金股息5元，其中的4.8元是108年度盈餘分派，另有0.2元是108年度法定盈餘公積配發。

中碳董事長羅文驥指出，2019年對中碳而言「已是充滿挑戰的1年」，由於中碳主力產品售價，與國際油價連動，2020年第一季到5月，又碰上新冠肺炎疫情、以及油價閃崩，今年上半年營收也是陷入艱辛期，特別是3月和4月。

不過，國際原油已從低點回升，加上中碳的銷售「數量沒有問題」，只是價格暫時受到連動衝擊，羅文驥指出，客戶的終端需求逐步回溫，例如澳洲客戶最近又加了一艘船運。

他說，與台塑河靜鋼鐵公司合建完成的碳黑油工廠，今年第3季到第4季可望完成試驗，希望第4季可正式量產，未來該廠利用煤焦油副產品，加工製造市場需求的高值化產品，將可為中碳貢獻營收。

羅文驥表示，中碳今年的營收，朝向樂觀方向挺進，因為主要客戶來源，包括大陸、日本、東南亞和澳洲等，出貨已經相對穩定，美國和印度市場尚需觀察，但，整體而言，仍將與全球景氣走向回升的模式，究竟是V型反轉？、或是Nike式反轉？

中碳總經理方明達指出，主力產品苯、和雜酚油等售價，隨著原油價格反彈，已從低點回升大約50％到60％，但，是否能夠完全收復失土，回到昔日的正常價格，則是仍存挑戰。

所幸，中碳5月營收和6月營收，可望越來越好，方明達強調，下半年表現也可期待，只是，因為今年前5月營收與去年同期的落差相當大，因此，「今年營收可能還是會比2019年差一些」。

方明達說，中碳持續開發完成低阻抗負極材料、高倍率軟碳材料系列產品積極推廣到台灣、大陸、日本與歐美電池廠客戶，作為儲能系統、電動工具、電動載具等動力材料，雖受疫情影響而曾有暫歇現象，不過現在已經陸續出貨中。

中碳2019年的碳材營收占比大約5％，「今年預期一定會更好」，方明達指出，因為，包括綠能和其它相關領域的需求，持續成長，碳材產品也在6月份恢復出貨。

(工商 )