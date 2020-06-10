中國歐盟商會10日表示，在營收增長放緩、監管障礙和國有企業影響力之下，新冠疫情加劇了在大陸經商本已令人擔憂的趨勢。

據該商會調查，受訪歐洲企業中僅有一半稱去年在中國大陸的營收增加了5％或以上，這是十年來最低。中國歐盟商會在2月進行了此次調查，有626家企業參加。

受訪企業認為，全球第二大經濟體中國經濟放緩是最大商業挑戰。因控制疫情實施全面的封鎖措施之後，中國第一季經濟萎縮6.8％，政府放棄設定全年增長目標。

報告稱，疫情對營收增長究竟影響幾何還不十分清楚，但不可否認，這種趨勢是暗淡的。。

報告稱，2019年中小企業以及化工、石油、汽車、建築和物流行業的公司最有可能出現營收及息稅前利潤（EBIT）增長下滑情況。並稱這些企業也在受疫情衝擊最嚴重之列。

報告指出，2019年中國的監管環境只是逐步改善，44％的受訪會員預計未來五年的障礙會增多。

另外，將近半數受訪者預計，中國的國有部門今年將獲得更多機會，犧牲民營部門的利益。

報告表示，新冠疫情貌似會進一步加劇這一問題，中國政府現在將焦點轉向國有企業，將其作為不確定時期的穩定性來源，而這只能通過從民營部門抽取更多資源來實現。

(工商 )