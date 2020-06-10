桃園市一名洪姓男子精蟲衝腦，竟誆騙兒子的14歲小女友與自己合夥靠「仙人跳」賺錢，事成之後幫她討3萬元遮羞費。少女同意之後，洪男騎車將她載到摩鐵，但房間內卻沒有別人，少女驚覺不對已來不及，當場被洪男性侵。桃園地院審理此案，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處洪男3年8個月有期徒刑；洪男上訴遭高院駁回。

判決書指出，洪男兒子小煒2015年交了一名14歲小女友，洪男於11月20日上午11時許，向少女提議可利用仙人跳賺錢，只要她和自己的友人阿泉上床，事後將替她所討遮羞費，事成後會分3萬元給她。少女同意後，洪男於11月20日晚間7時許，騎車載她到桃園市大溪區一間摩鐵。

洪男到摩鐵後順利開房，但房間內沒有說好的「阿泉」，洪男見少女坐在床上，立即伸出狼爪狂抓少女胸部；少女拒絕後，洪男直接將她抱回床上、扒光少女下體所有衣物，性侵得逞。少女不但沒賺到3萬元，還被男友爸爸硬上，事後不甘受辱，前往大溪分局報案。

桃園地院審理此案，法官以驗傷診斷書、現場照片6張佐證，認定洪男確實性侵少女，依《兒童及少年福利與權益保障法》加重刑罰1／2，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處洪男3年8個月有期徒刑。據《聯合新聞網》報導。高院於今（10日）駁回洪男上訴，全案仍可再上訴。

(中時電子報)