大陸國家發改委前財政金融司和發展規劃司司長、中美綠色基金董事長徐林10日出席「2020新浪財經雲端峰會」並發表主題演講「區域協調發展重在建立體制機制」指出，大陸目前城市化率只有60％，但是到2035年基本實現現代化的時候，城市化率應該會達到80％左右，而這80％城鎮人口未來主要會分佈在20個左右的城市群地區。

徐林設想，大陸未來20個左右的城市群都能在新的協調機制下實現協調發展，大的區域協調發展的格局基本就建立了。

此外，他還強調，大陸中央政府需要重點關注的就是一些特殊困難地區，中央政府要拿出資源去扶持、支援老少邊窮地區、離城市群比較遠的地區。「用80％、90％人口的資源去支持10％左右的人口的發展，這個時候轉移支付和補貼是補得起的。」

徐林總結表示，如果區域協調發展和城市化戰略能夠結合得更好，特別是以城市群、都市圈為主體格局的城鎮化戰略、空間戰略結合在一起，大陸未來的區域協調發展，可以改變過去空間尺度太大或者是過於碎片化的政策效率的低下問題。

(旺報 )