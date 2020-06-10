台北市政府體育局今（10）日發布新聞稿指出，味全龍將於今年10月進駐天母棒球場執行委託營運管理，球團預計將投入至少4500萬元進行球場整修，2021年一軍賽事也將由此展開。味全龍先前已與新竹市簽約取得新竹棒球場經營權，但球場要到明年底才能完工，因此明年須先找到一座專屬主場。

體育局表示，天母棒球場依據促參法民間自提方式，經公開徵求程序並辦理甄審作業，業於109年6月8日第2次甄審會議決議由龍來球場股份有限公司成為最優申請人，後續在完成議約及簽約作業後，將於今年10月進駐天母棒球場，並執行委託營運管理。

天母棒球場自民國88年興建竣工至今，已辦理2001年第34屆世界盃棒球錦標賽、2015年第一屆世界12強棒球賽及2017台北世大運棒球賽等多場國際大型棒球比賽，也為球迷創造許多感動與經典的回憶。

為持續改善球場設施設備，體育局於今年1月投入8000多萬元進行整修，施作球場人工草皮和排水改善工程，期能提供更優質的棒球場地，以符合各級棒球賽事需求。

味全龍職業棒球隊自108年5月加盟中華職業棒球聯盟後，便積極尋找球隊主場；經主動爭取下，味全龍球團以民間自提方式並通過甄審程序後，取得「臺北市天母棒球場民間自提營運移轉OT案」最優申請人資格，預計將投入至少4500萬元進行球場整修，包含打造主隊專屬空間、強化觀眾體驗之智慧科技、特色觀眾席、引進商品餐飲服務及球場視覺營造等各式規劃。

體育局李再立局長表示，天母棒球場自興建完成後，除供職棒賽事使用外，為發展學校及社會棒球運動，亦提供高中黑豹旗、業餘甲組爆米花、大專棒球聯賽、國際棒球邀請賽等賽事使用，並作為國家代表隊及台北城市棒球隊練習場地，努力兼顧職業及業餘棒球運動之整體發展。

因此，台北市政府在此OT案特別保留120天公益檔期，開放業餘棒球訓練及賽事使用，希冀連結民間委託營運廠商資源，攜手推展臺灣棒球運動、培育棒球運動人才、帶動天母商圈及活絡運動產業等目標。

(中時 )