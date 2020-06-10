北市府10日舉辦記者會，促銷北農嚴選的頂級蔬果、粽子，做成端午節禮盒，並配合電子商務政策，上架於電商平台，歡迎民眾搶購。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入振興經濟時代，台北農產公司為展開促銷，嚴選頂級的蔬果、粽子，做成端午節禮盒，並配合電子商務政策，上架於電商平台，為消費者提供方便的購物方式，讓民眾吃得安心又健康。

北市府祭出｢北農嚴選｣電商網購平台，透過「拍賣職人」的嚴選品質、「質譜化學快檢」的安全把關、「供應人實名制」的可靠追溯來源，為消費者提供最安心、安全的購物清單。

副市長黃珊珊表示，藉由產品實名制等層層把關，不會出現來路不明的農產品，且若被抽驗到不合格，就是全部的貨都銷毀，所以不合格的貨不會送到北農，農產品的農藥殘留相當少，每天都在做嚴格檢驗，因此品質保證。

市場處表示，北農推出一系列的端午節禮盒組，包括全有機蔬果箱、產銷履歷蔬果箱與頂級水果禮盒等；其中全有機蔬果箱每箱皆含10至12項有機蔬果，所有供貨農場都經過｢有機驗證｣，出貨前再經北農｢質譜化學快檢實驗室｣抽驗把關，確保有機完整性。

北農指出，嚴選出的頂級鳳梨、芒果、紐西蘭黃金奇異果、豐水梨等水果禮盒，可讓送禮者體面，收禮者實惠，另外端午節吃粽是國人習俗，｢北農嚴選｣有安心的花生粽、古早味台灣粽以及健康的養生福氣素粽，滿足消費者挑剔的味蕾，歡迎大家踴躍至「北農嚴選」電商平台選購。

(中時 )