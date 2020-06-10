空氣品質影響居民健康甚鉅，環保署近期加大力道查緝，自「空氣污染防制法」2018年修正迄今許多廠商不法排放遭檢舉裁罰，其中有8處工廠因繞流偷排廢氣及排放黑煙違規重大，依空污法相關條則處最高罰。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，「空氣污染防制法」自2018年8月1日修正迄今，罰鍰採最高者共8件，其中繞流排放及大量排放黑煙屬情節重大，以最高罰處罰。

根據空保處空污法修法迄今最高罰鍰案例資料統計，違規地點集中在臺中市、雲林縣及高雄市，以宏全國際股份有限公司、三櫻企業股份有限公司之工廠因繞流偷排廢氣，依法罰緩最高罰2000萬元為最高。

另有新格發股份有限公司、林園先進材料科技股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司海豐廠、登嵙有限公司、台灣石化合成股份有限公司林園廠及台塑石化股份有限公司麥寮一廠等6家，因火災排放黑煙產生劇毒物質如戴奧辛及其他明顯粒狀污染物逸散，依空污法32條及67條處最高罰500萬，8家中有5家公司針對裁處違規事實提起訴願。

蔡孟裕強調，處罰只是手段而非目的，民眾希望儘速改善空氣品質，加重處分遏止不法違規者要求改善有其必要。

(中時 )