大陸建設銀行前原董事長、東北亞經濟研究院院長王洪章10日出席「2020新浪財經雲端峰會」演講時表示，在產業結構上，大陸仍然存在一些缺點，包括第三產業發展不足、科研開發能力和科研開發費用投放不足等都有很大提升空間。他說就第三產業方面，上海市是大陸第三產業發展比較好的城市，但2019年服務業占上海市GDP的比重仍不足10％。即便上海也是如此，其他區域的此類問題只會更加明顯。
據新浪財經引述王洪章說，產業鏈最主要的是互補關係，解決城市的職能和分工才能夠實現生產要素合理配置。
他指出，在產業分工過程當中，要加強上下游產業鏈向高端延伸，上游延伸主要指的是加強科研開發和創新，這方面大陸還有很大的發展空間，這樣就可以使優勢產業不斷地獲得技術上的支持；而下游的延伸主要是瞄準消費市場，促進消費升級，建立好消費網路和資訊網路，來提升服務品質。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。