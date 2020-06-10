大陸建設銀行前原董事長、東北亞經濟研究院院長王洪章10日出席「2020新浪財經雲端峰會」演講時表示，在產業結構上，大陸仍然存在一些缺點，包括第三產業發展不足、科研開發能力和科研開發費用投放不足等都有很大提升空間。他說就第三產業方面，上海市是大陸第三產業發展比較好的城市，但2019年服務業占上海市GDP的比重仍不足10％。即便上海也是如此，其他區域的此類問題只會更加明顯。

據新浪財經引述王洪章說，產業鏈最主要的是互補關係，解決城市的職能和分工才能夠實現生產要素合理配置。

他指出，在產業分工過程當中，要加強上下游產業鏈向高端延伸，上游延伸主要指的是加強科研開發和創新，這方面大陸還有很大的發展空間，這樣就可以使優勢產業不斷地獲得技術上的支持；而下游的延伸主要是瞄準消費市場，促進消費升級，建立好消費網路和資訊網路，來提升服務品質。

(旺報 )