鋼筋大廠豐興(2015)今日舉行股東會通過配發現金股息3元。今年在政府加速推動前瞻建設與公共工程加上台股回流建廠，公司預計今年鋼品整體銷售量將比去年稍有成長。

去年鋼鐵業面臨產能過剩以及經濟不景氣考驗，加上大陸鋼鐵需求減速、中美貿易戰及鋼鐵貿易主義升溫，全球鋼市下滑。豐興去年持續進行設備改造以及技術提升，整體營運相對鋼鐵業有撐。豐興2019年營收277.35億元，年減10.1%；營業淨利年減37.37%為20.89億元，2019年EPS 3.37元，較前年的高峰5.05元下滑。

豐興表示，展望2020年，鋼鐵業仍受到大環境及國際貿易主義政策影響，且供需失衡、競爭仍激烈。公司在條線工廠改造完成，加速朝向高階鋼品市場發展；另鋼筋新廠正式量產後，在政府加速推動前瞻建設與公共工程加上台股回流建廠，期望景氣可加速回穩，今年前5月鋼筋出貨量已較去年同期增加，代表本業獲利之營業淨利也較去年同期成長。

(時報資訊)