興富發(2542)今日舉行股東會，董事長鄭志隆說，積極在全台北、中、南各地購地推案，今年推案將超過500億元，前4月銷售量達80億元，預期未來4年，新屋完工量預計將超過1700億元。

興富發並進行董事改選，股東會提出修改公司章程條文，把每季配發盈餘，修改為依年度盈餘來配發，最後決議照案通過，把去年實施的「季季配」，改回1年配發1次。興富發2019年合併營收237.98億元，稅後淨利約30.3億元，EPS2.66元。

興富發指出，目前土地開發與房市現況，最受首購族青睞新興重劃區，以新板、青埔、七期重劃區為熱門區域，下半年將推出新板藝文特區「大禾」、桃園青埔特區「新森活」、台中七期市政生活圈「黃金搶案」、台南市政新灣區「愛琴海」、高雄市中心「愛情河左岸」等新案。

興富發說，今年在新北、新竹、台中、台南、高雄5區推出共8大新案，銷售累計已達5500戶勇創佳績，顯見全台房市需求與銷售熱況。

(時報資訊)