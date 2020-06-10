台塑(1301)今(10)日舉辦股東會，由董事長林健男主持，看好隨著疫情趨緩，加上現金股利入帳，第3季將迎谷底反彈，另外，台塑也將持續深化AI應用，透過AI數位平台導入，有效管理原物料，也使得台塑可以全力相挺口罩國家隊，惟台塑今日股東會現場出現小插曲，除有針對六輕環保議題前來抗爭的民眾，也有股東發言時提出問題與長庚醫院有關，但多已與台塑今日股東會無關被阻，故現場多出不少維安的糾察隊和警力維護秩序。

隨著疫情逐漸舒緩，展望台塑下半年發展，林健男表示，隨著疫情進一步緩和，更多國家解封，全球經濟復甦，石化產品需求提升，有利帶動石化產品價格上漲，因此，預期下半年在銷售價格及數量同步上揚下，且第3季有33億元現金股利，業績可望由谷底反彈，且優於上半年。

就目前全球疫情來說，林健男表示，台塑美國廠利用這個時間，對於當地廠區進行全面總體檢，而大陸地區復甦的比較快、復甦比其他地方好，當然就是希望歐美快點解封，現階段台灣最穩定，利用後疫情時間，台塑也會加強數位轉型、數位平台，持續導入AI。只是下半年國際市場還有很多變數，林健男表示，包括疫情是否再次爆發，影響歐美市場恢復、OPEC產油國及俄羅斯能否履行減產協議、中美貿易戰後續發展，以及兩岸ECFA早收清單是否終止等。

林健男強調，為對抗不景氣，台塑也將採取對策因應，在投資方面，台塑將在海內外擴建及去瓶頸，總投資金額48億美元，包含有大陸寧波的丙烷脫氫(PDH)廠、EVA去瓶頸，台灣的SAP、PVC、PP去瓶頸、高雄洲際二期石化專區，以及美國德州：德州LDPE擴建、新建PVC、VCM及(石咸)廠。

台塑近年來持續深化AI應用，推動重點包含產銷優化、品質確保、智慧保養、巡檢數位化及降低成本等，到目前台塑已完成AI開發57案，下半年將持續進行95案，預估每年可增加利益2.6億元，林健男說到，台塑全力供應台灣口罩隊原料，沒有出現任何斷料問題，就是因為有數位AI平台的幫忙，有效管理原料。

此外，因應5G產業發展，台塑正進行PVC、PE及PP複材開發，應用於5G基地台相關材料，未來將配合經濟部，共組產業聯盟，加速5G商機佈局。

(時報資訊)