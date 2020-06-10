台達電(2308)因合併泰達電，認列泰達電收益，108年稅後盈餘達231.18億元，年成長27.07%，創下歷年新高，每股盈餘為8.9元，股東會決議每股配息5元。

台達電於去年第2季完成收購泰達電，並開始認列泰達電收益，帶動台達108年業績攀高，108年合併營收為2681.31億元，年成長13.13%，營業毛利為744.96億元，年成長17.22%，合併毛利率為27.78%，年增0.97個百分點，稅後盈餘為231.18億元，年成長27.07%，創下歷年新高，每股盈餘為8.9元，今天股東會決議每股配發現金股息5元。

台達第1季合併營收為556.78億元，年成長2.91%，營業毛利為147.43億元，年成長3.48%，單季合併毛利率為26.48%，年增0.15個百分點，受到新冠肺炎疫情導致大陸地區延後復工影響，單季稅後盈餘為20.67億元，年減38.7%，每股盈餘為0.8元。

受惠於遠距生活相關需求強勁，且大陸廠區復工順利，台達電第2季營運重回成長，台達電5月合併營收235.84億元，月增1%，年減4%，累計1到5月合併營業收入為1025.6億元，較去年同期成長0.5%。

(時報資訊)