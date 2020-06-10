台中市副市長陳子敬（左）率專案小組前往大甲鎮瀾宮視察防疫措施。（王文吉攝）

台中市副市長陳子敬（左）率專案小組前往大甲鎮瀾宮視察防疫措施。（王文吉攝）

眾所矚目的「大甲媽遶境」將於11日晚間11時起駕，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今日呼籲信徒多採線上參與，如到場必須配合人流及防疫規範，「不要鑽轎底」。台中市副市長陳子敬強調，市府出動近1800名警力協助人流管控，每日3輛救護車、6名救護人員全程隨行，並首創防疫補給站提供額溫槍、乾洗手等防疫物資，「防疫總動員！」

台灣新冠肺炎疫情穩定，中央已宣布6月7日起各項防疫措施解禁，行政院內政部也在6月8日來函宣布宗教集會活動即日起解禁。大甲媽遶境為解封後首場大型宗教活動，台中市副市長陳子敬今日率專案小組前往大甲鎮瀾宮，與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同宣布相關防疫措施，盼信徒協助配合防疫。

陳子敬說明，衛生局今年首開先例，沿線設置「防疫補給站」，提供額溫槍、乾洗手供民眾使用，加強防疫宣導；此外，衛生局也協調童綜合、光田綜合及大甲李綜合3家新冠肺炎指定隔離院所，每日3輛救護車、6位救護人員全程隨行，民眾如身體不適可直接求助。

陳子敬指出，警察局預估今年參與人數將比往年降低，但警力配置不打折扣，預計出動近1800名警力，協助防疫容留人數管控及維護現場治安；他呼籲信徒依照中央流行疫情指揮中心建議，多多採取線上參與，心意不打折，如要到場必須做好「量體溫、全程戴口罩、勤洗手、現場實聯登記」等防疫措施。

鄭銘坤感謝市府關心及協助此次媽祖遶境，他說，鎮瀾宮此次限制參與遶境活動的宗教團體、轎班每組以10人為上限，並提前「造冊」掌握人員名單，每日量體溫追蹤人員健康狀況；過去大甲媽遶境的「大鍋菜」共餐習俗，也將改以「餐盒」方式進行。

鄭銘坤也呼籲信徒使用網路直播線上參與，降低群聚可能的感染風險；起駕日現場也將配合中央規定進行容留人數管制，上限800人，民眾如到場請配合於入口處實聯登記，也不要爭相鑽轎底，才是保護自己、保護他人的最佳方法，希望傳承百年的大甲媽遶境在今年走得更有「人情味」！

衛生局說明，食安處今起一連兩天將前往鎮瀾宮外蔣公路夜市攤販、周邊餐飲業等處實地稽核輔導，維護飲食安全衛生，回鑾日也將於周邊路線加強衛生輔導。

此外，環保局將動員大甲、清水、大肚、沙鹿及龍井五區共2500名環保志工及300名清潔隊員，協助環境維護；因應遶境人潮如廁需求，環保局規劃租賃117座流動廁所，為防範新冠肺炎疫情，將加強廁間環境及門把清潔消毒。

(中時 )