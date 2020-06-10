富士軟片控股公司（Fujifilm Holdings Corp.）斥資9.28億美元於旗下丹麥藥廠，目標該廠產能提升一倍，主要開發治療新冠病毒藥品，反映這家日本企業加速朝向生技製藥領域發展。

富士軟片周二宣布，旗下Fujifilm Diosynth Biotechnologies將擴展產線以提高製藥產能，同時培養生產病毒疫苗所需的細胞。

富士軟片在去年8月以8.9億美元向Biogen買下丹麥Hillerod廠房。

(工商 )