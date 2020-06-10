（程泰集團董事長楊德華今日主持亞崴機電股東會。圖／沈美幸）

亞崴機電去年合併營收及獲利遭受中美貿易戰襲擊，雙雙出現負成長，EPS為1.23元，今(10)日股東會通過盈餘每股配發現金股利0.70元、資本公積每股配發現金股利0.80元，合計配發1.5元現金股利，超額分配股利。會中也選出程泰集團董事長楊德華、亞崴總經理康建文兩位出任董事、裕國冷凍前董事長楊連發等三人擔任獨董。

亞崴總經理康劍文今日股東會，針對去年營業報告指出，亞崴去年個體營收24.43億元，年減少35.04％；稅前淨利1.51億元，年減57.39％；稅後淨利1.19億元，年減64.37％。去年合併營收34.18億元，營業利益1.96億元、本期淨利1.08億元，淨利歸屬母公司1.19億元，EPS為1.23元。亞崴今年將越南、印度等東南亞新市場，北美及歐洲等列為今年重點拓展市場。受疫情改變，行銷方式改變，國內市場訂單也從原本每月8千萬～1億元降至6千萬～8千萬元。亞崴面對景氣很不好，會從調整布局、優化體質及鏈結供應商等方面著手。

亞崴股東會承認去年營業報告書及財報，並通過盈餘每股配發現金股利0.70元、資本公積每股配發現金股利0.80元，每股合計配發1.50元現金股利。

會中也完成修改公司章程，將董事席次從現行5席增加至5～9席，獨董至少3席且不得低於董事席次五分之一。亞崴今年全面改選董事，仍依修定章程前規定，選任2席董事及3席獨董，新增董事席次，最快也要明年股東會才能補選。董事分別是亞崴董事長楊德華、總經理康劍文兩人。獨董為裕國冷凍前董事長楊連發、本土總經理林益民及洪錫鵬三人。

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