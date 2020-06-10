台中市政府提出「汙水下水道倍增計畫」，市議員楊典忠表示，十年來一直追蹤台中港特定區汙水下水道建設進度，10年來進度一直加零，台中市汙水接管率從合併前10.68％提升到21.08％，海線地區完全沒有動靜，到現在還是一樣3055戶，宛如一場騙局；副市長黃國榮說，市府逐步來推動不會忽視海線地區。

楊典忠比較101年市府刊物「建設大台中」內容與最近水利局答覆內容，台中港水資源中心的進度竟然都是「主次幹管」建置，等於台中升格十年，海線汙水建設零進度，海線地區從大甲到龍井50多萬人口，污水接管率算起來只有1.9％，希望市府污水下水道建設不能忽略海線，確實提升海線生活環境品質。

楊典忠說，清水區沒有汙水下水道接管，高美濕地是清水大排下游，大腸桿菌超標的問題就要再等，大甲大安沒有污水下水道接管，大安區北汕溪下游出海口旁邊就是大安海水浴場，大腸桿菌問題也是無解，希望市府盡速提出海線污水下水道建置方案。

楊典忠表示，根據台中市環保局每年定期河川監測結果，海線河川監測各條排水水質污染情況變化不大，維持與去年相同，介於中度污染與稍受污染之間，而且海線地區還有部分區域聚落的民眾還在飲用地下水，生活家戶排水直接進入各大排水，地下水質令人堪慮，他要求市府務必改善海線的污水環境，提升居家生活品質。

水利局長范世億說，過去的市長不重視，盧市長上任後單一年度就積極接管2萬1000戶，海線地區污水下水道設計圖去年已經完成送到營建署，等審查通過後就可以發包，預計6年完成主次幹管汰換，但市府會加速龍井、梧棲、清水、沙鹿的家戶接管，至於大甲與日南兩個都市計畫區則有規劃水資源中心，外埔則要視經費再執行。

(中時 )