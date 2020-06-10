7連霸的桃園市議員劉茂群被檢方指控，前年選舉前要求助理向選民贈送價值738元的蘋果禮盒，刑事部分桃園地方法院判她無罪，但民事部分，台灣高等法院維持一審認定，判她當選無效定讞，劉茂群無法繼續擔任議員。

高院指出，劉女在2018年5月15日確定參選後，隔月指示呂姓助理致贈蘋果禮盒給八德區陸光四村社區管理委員會改選各棟當選棟委，請求對方支持她並給予她服務的機會。

合議庭認為，劉女先前並無到該社區改選棟委後贈送禮品祝賀之前例，卻在議員選舉投票前半年內致贈蘋果禮盒予社區全體棟委，送禮對象高達38位，且禮盒之單價不菲，顯不符合一般社會常情及經驗法則，已逾越社會相當性。

高院表示，劉女送的水果禮盒與約定選民為一定投票行為之間具有對價關係，而構成選罷法投票行賄罪，檢方請求宣告她選舉之當選無效有理由，判她當選無效、劉茂群失去議員工作。

(中時 )