台鐵紀念懷錶有保固一年。（潘千詩攝影）

昨天是一年一度的鐵路節，台鐵局也推出限量69組「台鐵紀念懷錶」，品牌為天梭TISSOT，每組5萬8000元，吸引不少鐵道迷慕名而來。第一名，凌晨4點半就從蘆洲跑來台鐵夢工場排隊，第二名則從樹林來，凌晨5時5分就抵達。經過一天銷售，台鐵局表示，69組懷錶中有3支隱藏版，目前僅剩1支。

台鐵局配置給台北的紀念懷錶共48組，其中2組為隱藏版，花蓮配4組，其中1組隱藏版、高雄及台中各配8組。經過一天銷售，隱藏版只剩1支，正規版還有約30支。

附業營運中心營運專員李至婷說，隱藏版的LOGO寫法是天梭的草寫字體，正規版則是斜體字；錶盤部分，隱藏版外圍24小時字體為黑色，正規版為紅色；指針部分，隱藏版是黑色、正規版為金色。

有鐵道迷昨天特別跑來找隱藏版，但看完實體，還是比較喜歡有點使用痕跡、金色感覺的正規版懷錶，但也有消費者指名要拿隱藏版。李至婷說，與懷錶的稀有性有關，畢竟每個人喜歡的元素不盡相同。

紀念懷錶是台鐵局當年發給司機員、列車長、站長對時使用，隨著時代變遷，1971年後陸續回收不再使用。台鐵局經過一段時間整修再拿出來分享給鐵道迷。

李至婷說，正規懷錶背面的台鐵LOGO較大，下方印有內部編號，如果數字是印49，代表民國49年，但隱藏版較不同，台鐵LOGO較小，下方編號雖然是78，但資深員工透露，民國78年已無配置懷錶，不確定是否為民國78年採購時就沒有配發給員工或者其實是1978年，該數字代表的意義為何已不可考。

(中時 )