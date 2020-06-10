花蓮縣政府教育處今天上午傳被檢調約談搜索，花蓮地檢署證實，但願說明案情，議會上午正召開定期大會，教育長長李裕仁未到議會備詢，花蓮縣政府表示，可能是全運會被詢問了解進行的工程。截至中午，李裕仁仍在東機組。

花蓮地檢署證實，日前接獲檢舉，已蒐證一段時間，檢察官指揮下，今上午7點多到教育處長李裕仁住處跟辦公室搜查，包括調查局東部機動工作站、花蓮縣調查站、高雄市調查處等。

花蓮地檢主檢陳旭華證實搜索行動，他回應媒體訪問，是什麼案子不方便透露，至於涉案規模及涉案多少人，將視案情調查結果再增加。

花蓮縣政府副秘書長張逸華也證實搜索動作，他說處長人很好，應該只是單純調查。今天縣政總質詢李裕仁未備詢。

根據縣府資料顯示，全民運動會預計在10月17日開幕，離現在剩128天。全運會硬體總經費3億5千多萬元，中央核定2億7千多萬元，地方配合款3千多萬元；軟體總核定經費1億1千多萬元，教育部核定近9千萬元，配合款1千多萬元。

(中時 )