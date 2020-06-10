雲林縣長張麗善今（10日）與多名縣議員一同在縣議會宣傳6月21日在水林鄉舉辦的日蝕觀測活動。（周麗蘭攝）

在水燦林國小舉行的觀賞日環蝕活動將從6月21日14時30分開始，圖為前往水燦林的地圖。（文觀處提供）

今年夏至（6月21日）台灣將有日環蝕奇觀，下一次通過台灣的日環蝕還要再等195年！雲林縣是全台第一個看到日環蝕的縣市，水林鄉正好位於環蝕帶中心線位置區，雲林縣政府將在水林鄉水燦林國小舉辦日環蝕觀測活動，日全蝕時間為16時13分至14分。

根據台北天文館資料顯示，本次寬約47公里的環食帶上，雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖及金門等部分地區食分超過0.99，能看到歷時近一分鐘的日環食。

雲林縣府為了迎接難得一見的日環蝕天文奇景，當天舉辦「這夏好看了，雲遊水林看見日環蝕」觀測活動，上午10時40分開始有3條飽覽水林景點風光的遊程，民眾當天可於水燦林國小現場排隊免費報名。

觀賞日環蝕活動將在水燦林國小舉行，從14時30分開始，有爵士鼓、烏克麗麗表演，日全蝕時間為16時13分至14分，將邀請百歲人瑞到場與民眾見證彌足珍貴的一刻，留到最後的民眾將可參加摸彩活動，送出住宿券及豐富好禮，現場將備有1000個觀測工具。

口湖鄉口湖遊客中心6月21日上午10時20分開始舉辦「吹海風，夏至觀日食音樂饗宴」，將有舞蹈表演、國樂、太鼓、立竿不見影、茶席體驗、蚵貝工藝DIY等活動。

文觀處強調，若民眾無專業天文望遠鏡，建議透過「望遠鏡減光、投影」、「日食觀測專用眼鏡」、「針孔投影」等方式觀測日蝕，另也可使用1至2層曝光且沖洗過的黑白底片、係數11以上的電焊玻璃、專用日蝕眼鏡，避免造成眼睛永久性傷害。

文化觀光處長陳璧君表示，此次活動獲得旅宿業者共同響應，北港鎮朝聖高悅酒店推出優惠房價，限量30間，詳情可洽05-7822999；北港鎮好住民宿也主推出6人好友房優惠6000元，連絡電話05-7826727；好住背包客棧優惠，450元一床位，連絡電話05-7832665。

雲林縣長張麗善今（10日）與多名縣議員一同在縣議會宣傳，她表示雲林縣是全台本島第一個看到日環蝕的縣市，水林正位於環蝕帶中心線位置區，廣邀大家到水林鄉體驗「開台第一庄」的驚豔之美；水林鄉也以生產手工吉他、烏克麗麗聞名國內，活動當天歡迎來雲林認識水林鄉的在地特色。

(中時 )